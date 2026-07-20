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        Eskişehir'de evin duvarına çarpan itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Eskişehir'de evin duvarına çarpan itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, ilçeye bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda başlayan, daha sonra ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından istasyona dönen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 FR 524 plakalı itfaiye aracı, Sancar Mahallesi'nde bir evin duvarına çarptı.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada itfaiye aracındaki personel Bilal Y, Vedat K. ile Kamil Ç. yaralandı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı.

        Öte yandan, kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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