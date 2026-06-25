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        Eskişehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

        Çalışma sonucunda hakkında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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