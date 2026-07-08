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        Eskişehir'de Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenlendi

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Eskişehir'de Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenlendi

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu gerçekleştirildi.

        Yeni Osmanlılar Evladı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübünce düzenlenen ve 3 gün süren organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinde kemankeşler katıldı.

        Etkinlikte 8 yaşından 65 yaşına kadar sporcular, hava menzil, Remi-y Sedat, darp ve kızıl elma branşlarında mücadele ederek geleneksel Türk okçuluğundaki hünerlerini sergiledi.

        Aralarında çeşitli organizasyonlarda derece elde etmiş sporcuların da bulunduğu katılımcılar, toy süresince kamp kurarak geleneksel yöntemlerle ok atışı gerçekleştirdi.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen menzil koşusunda İsmail Göllüoğlu'nun 651 metrelik atışı, Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

        Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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