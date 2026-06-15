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        Eskişehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Eskişehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan Y.P. idaresindeki 06 BUT 462 plakalı hafif ticari araç, Ayşe Portakal'a (86) çarptı.

        Portakal, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Portakal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Y.P. ise polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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