Eskişehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti. Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan Y.P. idaresindeki 06 BUT 462 plakalı hafif ticari araç, Ayşe Portakal'a (86) çarptı. Portakal, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Portakal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Y.P. ise polis merkezine götürüldü.

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