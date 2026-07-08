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        Eskişehir'de gönüllü gençlerden kiraz hasadına destek

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Çifti Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde gönüllü hasat etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de gönüllü gençlerden kiraz hasadına destek

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Çifti Projesi kapsamında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde gönüllü hasat etkinliği gerçekleştirildi.

        Mihalıççık Kaymakamlığı koordinasyonunda, Mihalıççık İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Beylikova Gençlik Merkezi adına 26 gönüllü genç katıldı.

        Etkinlik kapsamında gençler, ilçede faaliyet gösteren aile işletmesine ait kiraz bahçelerinde sezonun son kirazlarının hasadına destek verdi.


        Hasat çalışmalarına katılan gençler, üretim sürecini yerinde gözlemleyip, tarımsal üretim ve kırsal yaşam hakkında deneyim kazandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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