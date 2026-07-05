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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ş. (24) idaresindeki hafif ticari araç ile H.Ö. (53) yönetimindeki traktör Seyitgazi yolunda çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki yolculardan N.O. (38) ile T.K. (63) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hafif ticari araç sürücüsü H.Ş. ile traktör sürücüsü H.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneye sevk edilmeyi kabul etmedikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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