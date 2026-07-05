Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



H.Ş. (24) idaresindeki hafif ticari araç ile H.Ö. (53) yönetimindeki traktör Seyitgazi yolunda çarpıştı.



Kazada hafif ticari araçtaki yolculardan N.O. (38) ile T.K. (63) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hafif ticari araç sürücüsü H.Ş. ile traktör sürücüsü H.Ö'nün sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneye sevk edilmeyi kabul etmedikleri öğrenildi.

