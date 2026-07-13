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        Eskişehir'de hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Eskişehir'de hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı.

        Gökmeydan Mahallesi'nde 3 kişinin bir evin kapısını açmaya çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polis ekipleri olay yerine gitti.

        Apartmanın 9'uncu katında meyve bıçağıyla bir dairenin kapısını açmaya çalışan 3 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Yapılan kontrollerde kadınların daha önceden de çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan G.Ç, Y.Y. ve D.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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