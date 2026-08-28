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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede yapılan kontrolde jandarma, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen kazı ekipmanları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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