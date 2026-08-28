Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede yapılan kontrolde jandarma, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen kazı ekipmanları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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