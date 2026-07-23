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        Eskişehir'de kahverengi kokarcaya karşı 2 bin 16 samuray arısı doğaya salındı

        Eskişehir'de, tarımsal üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına yol açan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında 2 bin 16 samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Eskişehir'de kahverengi kokarcaya karşı 2 bin 16 samuray arısı doğaya salındı

        Eskişehir'de, tarımsal üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına yol açan kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında 2 bin 16 samuray arısı doğaya bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında yürütülen "Kahverengi Kokarca Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" çerçevesinde zararlıyla biyolojik mücadele çalışması gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin teknik ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, kahverengi kokarca açısından riskli görülen Odunpazarı, Tepebaşı, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde uygulama yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek zararlı popülasyonunun doğal yollarla baskılanmasına katkı sağlayan 2 bin 16 samuray arısı belirlenen alanlarda doğaya salındı.

        Başta meyve ve sebze üretimi olmak üzere çok sayıda tarım ürününde kalite ve verim kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen biyolojik mücadeleyle, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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