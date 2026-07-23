Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları'ndan Şelale Park'ta çevre temizliği

        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları'ndan Şelale Park'ta çevre temizliği

        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kollarınca, çevre bilincini artırmak amacıyla Eskişehir'deki Şelale Park'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:41 Güncelleme:
        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları'ndan Şelale Park'ta çevre temizliği

        AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kollarınca, çevre bilincini artırmak amacıyla Eskişehir'deki Şelale Park'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, "Sıfır Atık" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında parkta çevre temizliği yaptı.

        Etkinlikte konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, çevre duyarlılığının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Temiz çevre bilincini yaygınlaştırmak ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tağayer, Şelale Park'taki temizlik çalışmasıyla hem doğaya sahip çıktıklarını hem de sosyal sorumluluk hedeflerine katkı sunduklarını kaydetti.

        Tağayer, toplanan atıkların geri dönüşümünden elde edilecek katkıyla engellilere tekerlekli sandalye temin etmeyi amaçladıklarına değinerek, "Bizler, gençlik olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda doğamızı korumaya ve şehrimizde iyiliği dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"

        Benzer Haberler

        Kazada ağır yaralanmıştı; 9 gün sonra hayatını kaybetti
        Kazada ağır yaralanmıştı; 9 gün sonra hayatını kaybetti
        Komşu kavgası polis merkezinde bitti
        Komşu kavgası polis merkezinde bitti
        Eskişehir'de bir garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı
        Eskişehir'de bir garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Biri çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
        Biri çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı