AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları'ndan Şelale Park'ta çevre temizliği

AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kollarınca, çevre bilincini artırmak amacıyla Eskişehir'deki Şelale Park'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi.



AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, "Sıfır Atık" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında parkta çevre temizliği yaptı.



Etkinlikte konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer, çevre duyarlılığının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Temiz çevre bilincini yaygınlaştırmak ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tağayer, Şelale Park'taki temizlik çalışmasıyla hem doğaya sahip çıktıklarını hem de sosyal sorumluluk hedeflerine katkı sunduklarını kaydetti.



Tağayer, toplanan atıkların geri dönüşümünden elde edilecek katkıyla engellilere tekerlekli sandalye temin etmeyi amaçladıklarına değinerek, "Bizler, gençlik olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda doğamızı korumaya ve şehrimizde iyiliği dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



