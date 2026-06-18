Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir'de kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Eskişehir'de kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Barış K. (40) idaresindeki 26 SU 102 plakalı kamyon,Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen E'ye (9) çarptı.

        Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eymen E, bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        Kalabak su kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Kalabak su kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Eskişehir'de Belarus'un bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi
        Eskişehir'de Belarus'un bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi
        YKS öncesi ailelere "çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri" öner...
        YKS öncesi ailelere "çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri" öner...
        Roman bireylerin sorun ve ihtiyaçları tespit ediliyor Toplumun bir bölümünü...
        Roman bireylerin sorun ve ihtiyaçları tespit ediliyor Toplumun bir bölümünü...
        Anadolu Tarım İşletmesindeki 116 safkan Arap atı alıcılarını bekliyor
        Anadolu Tarım İşletmesindeki 116 safkan Arap atı alıcılarını bekliyor
        Eskişehir'de konut satışlarında azalma
        Eskişehir'de konut satışlarında azalma