Eskişehir'de komşu kavgasında iki kişi silahla yaralandı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde komşular arasındaki tartışmada silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı.



İlçeye bağlı Erbap Mahallesi Güler Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, C.A. karın bölgesinden vurularak yaralandı.



Olay esnasında yoldan geçen 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.B'nin bacağına ise yerden seken kurşun isabet etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan C.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada A.Y. ve Y.Y. gözaltına alındı.



Ekiplerin soruşturması sürüyor.

