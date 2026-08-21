Eskişehir'de kronik hastaların takibinde uzaktan değerlendirme sisteminden faydalanılıyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir Şehir Hastanesinde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi ile özellikle kronik, yatağa bağımlı ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan bazı hastaların tetkik, tahlil ve laboratuvar sonuçlarının incelemesi ve takipleri dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi kapsamında hastalar, görüntülü görüşme yoluyla hekimle iletişim kurarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi alabiliyor.

Hekimler, hastaların daha önce yapılan tetkik, tahlil ve laboratuvar sonuçlarını inceleyerek tedavi ve takip süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunabiliyor.

Uygulamanın, düzenli sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan kronik hastaların takiplerinin sürdürülmesinin yanı sıra engelli, yatağa bağımlı ve sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

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- "Hastalar hastaneye gelmeden bütün işlerini tamamlıyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevda Mutlu Bozkurt, AA muhabirine, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin yüz yüze muayenenin alternatifi olmadığını söyledi.

Sistemden özellikle kronik hastaların takibi ve tahlil sonuçlarının değerlendirilmesinde yararlandıklarını belirten Bozkurt, "Bu sistem sayesinde hastalar hastaneye gelmeden bütün işlerini tamamlamaktadır. Özellikle tahlil sonuçlarının değerlendirilmesinde, engelli hastalar, yatağa bağımlı olan hastalar ve kronik hastalık takibinde hastalar uygulamadan son derece efektif olarak yararlanmaktadır." dedi.

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Bozkurt, sistemin Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) altyapısı üzerinden çalıştığını ifade etti.

Hastaların MHRS randevusu alır gibi sistem üzerinden randevu oluşturabildiğini aktaran Bozkurt, evde bakım hizmetlerinden yararlanan hastalar için ise randevuların ilgili ekip tarafından oluşturulabildiğini kaydetti.

Bozkurt, her hastanın uzaktan değerlendirmeye uygun olmadığının altını çizerek, "Bu, kesinlikle yüz yüze muayenenin alternatifi değil, tamamlayıcı bir sistemdir. Özellikle kronik hasta bakımında, takiplerinde, tahlil sonuçlarının değerlendirilmesinde yararlandığımız özellikli, modern bir sistemdir." diye konuştu.

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Hasta bilgilerinin güvenli şekilde korunmasına önem verildiğini dile getiren Bozkurt, iletişim ve görüntüleme süreçlerinde verilerin şifrelendiğini belirtti.

Bozkurt, yaşlı, engelli ve evde bakım gerektiren hastaların sistemi kullanırken yakınlarının desteğine ihtiyaç duyabileceğine dikkati çekerek, görüşme için akıllı telefon ve internet bağlantısının bulunmasının yeterli olduğunu söyledi.

- Ayda 200-300 hastaya ulaşılıyor

Eskişehir Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü ve Eskişehir Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri sorumlu ekibinden Uzm. Dr. Mehmet Baş da Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi aracılığıyla ayda yaklaşık 200-300 hastaya ulaştıklarını bildirdi.

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Son 3 ayda sistem üzerinden ulaşılan hasta sayısının arttığını ifade eden Baş, özellikle hastaneye ulaşmakta güçlük çeken ve yatağa bağımlı hastaların evlerinden değerlendirilmesine imkan sağlandığına işaret etti.

Uzaktan hasta değerlendirme sisteminden faydalananların sayısının arttığına dikkati çeken Baş, "Hastaneye gelmekte problem yaşayan, yatalak, yatağa bağımlı olan hastalarımız uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle evinde, konforlu bir yerindeyken kamera karşısında tetkik sonuçları, laboratuvar sonuçları görüntülenmekte, evde kan tetkikleri alınmakta." ifadelerini kullandı.

Baş, sistemin, hastaların sağlık kuruluşuna ulaşmak için harcadıkları zaman ve eforun azaltılmasına katkı sağladığını, gelecek dönemde bu yöntemle ulaşılan hasta sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.