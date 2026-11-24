İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir okulda düzenlenen zirvede, biyoloji öğretmeni ve TYMM Biyoloji Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları Yazarı Dr. Seda Ercan Akkaya sunum yaptı.

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