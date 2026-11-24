Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-23 Kasım tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi.

274 uygulama noktasında 1051 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü olmak üzere toplam 137 kişi yakalandı.