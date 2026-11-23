AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şule Yüksel Şenler'i gençlere anlatmanın yanı sıra ona ait değerleri görebilecekleri, hissedebilecekleri ve dokunabilecekleri mekanlar oluşturmak istedik." dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Odunpazarı ilçesindeki Şehit Mustafa Özdemir Ortaokulunda, vakfın "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Usta, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin 81 ilin tamamında en az bir Şule Yüksel Şenler Vakfı Kütüphanesi oluşturmak olduğunu söyledi.

Şule Yüksel Şenler'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine vakfı kurduklarını anlatan Usta, Şenler'in mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

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Yeni nesillerin Şenler'i tanıması için kütüphane projesini hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "Şule Yüksel Şenler'i gençlere anlatmanın yanı sıra ona ait değerleri görebilecekleri, hissedebilecekleri ve dokunabilecekleri mekanlar oluşturmak istedik. Bu nedenle kütüphanelerle ilgili çalışmayı başlattık." diye konuştu.

Kütüphanelerde Şenler'in biyografisine ve özel bir köşeye yer verdiklerini belirten Usta, öğrencilere Şenler'in hayatını ve eserlerini tanımaları tavsiyesinde bulundu.

Usta, Şenler'in "Huzur Sokağı" adlı romanının okunmasını önererek, "Türkiye'de bir dönem elden ele dolaşan, çok satan ve büyük beğeni kazanan bu kıymetli romanın öğrenciler tarafından da okunmasını önemsiyoruz. İnsanların hayatına dokunan bu eseri yazan Şule Yüksel Şenler, 15 yaşlarında yazmaya ve köşe yazarlığına başlamış, büyük bir mücadelenin içerisinden başarıyla çıkmış bir isim. Bugün hala kendisinden bahsediyorsak bunda gösterdiği emeğin, çabanın ve vazgeçmeme kararlılığının büyük payı var." ifadesini kullandı.

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Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Usta, kütüphanede öğrencilerin basılı kitaplarla buluşmalarının yanı sıra bir araya gelip oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da her kitabın yeni bir dünyanın kapısını aradığını, kurulan her kütüphanenin ise geleceğe yakılan bir meşale olduğunu aktardı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da Şule Yüksel Şenler isminin bir dönemin mücadelesini, inancını, sabrını ve cesaretini hatırlattığını vurguladı.

İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, öğrencilerle kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

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Kütüphaneyi gezen Usta, öğrencilerle sohbet ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Şehit Mustafa Özdemir'in annesi Fatma Özdemir ve diğer ilgililer katıldı.