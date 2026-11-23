23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) kapsamında yönetmenliğini Ali Vatansever’in üstlendiği "Bir Arada Yalnız" filminin gösterimi ve söyleşisi gerçekleştirildi.

Sinema Anadolu’da düzenlenen gösterimin ardından filmin yönetmeni Ali Vatansever, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Cemiloğlu moderatörlüğünde sinemaseverlerle bir araya geldi. Söyleşide filmin hikâyesi, yapım süreci, sanal gerçeklik teknolojisiyle gerçekleştirilen çekimler, ölüm olgusu ve farklı gerçeklik algılarının kesişimi ele alındı.

"Sığınaktan çıkmaya cesaret edip en sonunda dans etmekle alakalı"

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Söyleşinin açılışında filmin Türkçe ve İngilizce isimleri arasındaki anlam farklılığına ve isim tercihinin ortaya çıkış sürecine değinildi. Yönetmen Ali Vatansever, sanal gerçeklik sahnelerinin çekildiği VRChat platformunda bulunan bir odadan esinlendiğini ancak ses uyumu ve anlam arayışları sonucunda filmin İngilizce adı olarak "Lifelike" ismini tercih ettiklerini belirtti. Aile psikoloğu Kemal Kuşçu ile gerçekleştirdiği sinema sohbetlerinin de bu tercihte etkili olduğunu aktaran Vatansever, filmin hem hayata benzeyen hem de kendi içinde yapaylık barındıran bir anlatım alanı oluşturduğunu ifade etti. Sanal gerçeklik ve gerçeklik kavramlarını birbirine üstünlük atfetmeden ortak bir çatı altında değerlendirdiklerini vurgulayan Vatansever, ses tasarımında da bu çok katmanlı yapıyı yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Filmin karakterleri üzerinden ölüm gerçeğiyle yüzleşme biçimleri ve insanteknoloji ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Vatansever, teknolojiyle kurulan bağın insan doğasının bir parçası olduğunu dile getirdi. Üç farklı karakterin kabullenme sürecinin farklı aşamalarında bulunduğunu ve hikâyedeki çatışmanın da bu farklılıklardan doğduğunu belirten Vatansever, "Olağan dışı bir anda ilk refleksiniz kendinize güvenli bir alan inşa etmek oluyor. Ama sizin büyümeniz, o durumun çaresizliğini aşabilmeniz, insan olarak oradan çıkmaya cesaret etmenizle alakalı. Üç karakteri de aslında filmin başında kendi sığınaklarında görüyoruz. Yani bir yandan kaçış da var. Filmin kapanması, yani bu karakterlerin büyümeleri, bizim insanlık olarak büyümemiz zaten o sığınaktan çıkmaya cesaret edip en sonunda dans etmekle alakalı. Yani ancak oradan çıkarsanız dans edebilirsiniz" dedi.

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"Ekranda izlediğiniz her şey aktüel zamanda çekildi"

İzleyicilerden gelen yapım ve çekim sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Vatansever, filmin sanal gerçeklik sahnelerinde animasyon yerine gerçek zamanlı bir çekim ortamı oluşturduklarını açıkladı. Laboratuvar ortamında oyuncularla bir araya gelerek sanal kamera ve avatarlar aracılığıyla çekimleri gerçekleştirdiklerini belirten Vatansever, "Ekranda izlediğiniz her şey aktüel zamanda çekildi. Yani hiçbiri animasyon olarak düşünmeyin lütfen. Klasik bir set gibi düşünün. Biz laboratuvarda oyuncularımızla bir araya geldik. Önden oyuncularımıza bedenler, avatarlar ve mekânlar tasarladık. Ben tek elimle sanal bir kamera tutuyordum, öbür elimle fokus yapıyordum. Oyuncularımız da o sahneyi gerçekten oynuyorlardı. Orada gördüğünüz her şey klasik bir set günü gibiydi. Ama her şeyin klasik bir set günündeki gibi olabilmesi için olağanüstü bir ekip ve olağanüstü bir mesai gerekti" şeklinde konuştu.

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Senaryo yazımına 2019 yılında başlandığını belirten Vatansever, filmin çekimlerinin 2024 yılının mayıs ve haziran aylarında dört hafta Bursa’da, üç gün ise Zonguldak’ta gerçekleştirildiğini aktardı. Hikâyenin çıkış noktasında gerçek bir haberin ve ölüm hakkı tartışmalarının bulunduğunu ifade eden Vatansever, anlatım dilini oluştururken izleyicinin karakterlerin duygusal yükü altında ezilmeden hikâyeye ortak olmasını amaçladıklarını söyledi. Kamerayı karakterlerin içinde değil, yanında konumlandırdıklarını belirten Vatansever, bu yaklaşımla izleyiciye ölüm üzerine düşünebileceği güvenli bir alan açmayı hedeflediklerini dile getirdi. Söyleşi, sinemaseverlerin sorularının Ali Vatansever tarafından yanıtlanmasının ardından sona erdi.