Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesinde hizmet veren Sultandere Sosyal Kütüphanesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, çocuklar ve gençler arasında sağlıklı iletişimin güçlendirilmesi ve akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "Akran Zorbalığı ve Akran İletişimi" konulu seminer düzenlendi.

Sultandere Sosyal Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen seminere, yaklaşık 140 öğrenci ve öğretmen katılım sağladı. Psikolojik Danışman Berna Gökalp’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; akran zorbalığının nedenleri, ortaya çıkış biçimleri, bireyler üzerindeki etkileri ve zorbalıkla mücadele yöntemleri ele alındı.

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Akran zorbalığına karşı farkındalık ve güçlü iletişim hedefleniyor

Akran zorbalığı, çocukların ve gençlerin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda düzenlenen seminerle öğrencilerin zorbalık davranışlarını tanımaları, zorbalık ile sıradan anlaşmazlıklar arasındaki farkı ayırt edebilmeleri ve karşılaştıkları durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmeleri amaçlandı.

Etkinlikte ayrıca empati kurma, birbirine saygı gösterme, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma, sağlıklı iletişim becerileri geliştirme ve sorunları yapıcı yollarla çözme konularına dikkat çekildi.

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Seminerin temel hedefleri arasında öğrencilerin kendilerini güvenli bir ortamda ifade edebilmelerini desteklemek, zorbalığa maruz kalan veya zorbalığa tanık olan bireylerin doğru adımları atabilmelerini sağlamak ve okul ortamında dayanışma, saygı ve güven kültürünü güçlendirmek yer aldı.

Düzenlenen seminerle öğrencilerin yalnızca akran zorbalığı konusunda bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda daha duyarlı, bilinçli ve empati sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedeflendi.