Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 42 olaya müdahale edilirken, 43 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalarını sürdürdü. 1622 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık süreçte toplam 42 olaya müdahale edildi. Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 43 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahısların tamamı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Ekiplerce yapılan aramalarda ise 67,19 gram bonzai maddesi, 32,52 gram esrar maddesi, 26,99 gram metamfetamin maddesi, 124 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.