Eskişehir Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir OSB MEGEM ve iş dünyasının iş birliğiyle hayata geçirilen "Kapsayıcı İstihdam" projesinin, TİSK Ortak Yarınlar Ödülleri kapsamında "Sosyal Uyum" kategorisinde finale yükseldiği bildirildi. Valilik tarafından destek çağrısı yapılırken, oylama sürecinin 25 Kasım tarihinde sona ereceği kaydedildi. Projeye destek vermek isteyen vatandaşların belirlenen internet bağlantısı üzerinden oylarını kullanabilecekleri ifade edildi.

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