Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı ve Eskişehir Barosu Avukatlarından Prof. Dr. Erhan Türker, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen veda törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Prof. Dr. Erhan Türker’in ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.

"Burada bir Eskişehir ekolü doğmasına öncülük etmiştir"

Törende konuşan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Prof. Dr. Erhan Türker’in yalnızca akademik yaşamda değil, 33 yıllık geçmişe sahip Hukuk Fakültesinin kuruluşunda da önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı. Fakültenin ilk öğrencilerinden biri olduğunu belirten Aygün, "Bir akademik birimin kuruluşunun ne kadar zor ve çetin bir yolculuk olduğunu çok iyi bilirim. Hocamız bizlerin yetişmesinde çok önemli roller üstlenmiş, Türkiye'nin en önemli akademisyenlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'den Eskişehir'deki akademik birikimle birleştirerek burada bir Eskişehir ekolü doğmasına öncülük etmiştir" dedi.

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Hukuk Fakültesinin bugün Türkiye'nin önde gelen saygın hukuk fakültelerinden biri olmasında Türker’in büyük emeği bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aygün, gelecek yıl merhum hocanın anısına bir Medeni Hukuk Kongresi düzenleyeceklerini ve kongrede sunulan bildirilerden oluşan bir anı kitabı yayımlayacaklarını duyurdu.

Ailesi, meslektaşları ve öğrencileri Türker’i andı

Dekan Aygün’ün konuşmasının ardından söz alan aile üyeleri, meslektaşları ve eski öğrencileri, Prof. Dr. Erhan Türker’e ilişkin hatıralarını ve duygularını paylaştı. Konuşmalarda Prof. Dr. Türker’in akademik yaşamı boyunca üstlendiği sorumlulukların yanı sıra insan ilişkilerindeki duyarlı, yapıcı ve destekleyici kişiliği vurgulandı. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından dürüstlüğü, yol göstericiliği ve akademik camiaya sağladığı katkılarla anılan Prof. Dr. Türker’in, geride bıraktığı akademik mirasın ve yetiştirdiği hukukçuların önemine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Camii İmamı Ömer Tankut Gündoğan tarafından dua edildi ve katılımcılardan helallik alındı. Prof. Dr. Erhan Türker’in cenazesi, öğle namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nden kaldırıldı.

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Prof. Dr. Erhan Türker kimdir?

9 Mayıs 1938 tarihinde Eskişehir’de doğan Prof. Dr. Erhan Türker, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1955 yılında Eskişehir Lisesinden mezun olan Türker, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimine başladı. 1964 yılında hukuk eğitimini tamamladı ve 16 Eylül 1964 tarihinde avukatlık ruhsatını alarak meslek hayatına başladı. Avukatlık stajının ardından serbest avukatlık yaptı. 26 Nisan 1968 tarihinde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Hukuk Kürsüsünde asistan olarak göreve başlayan Türker, akademik çalışmalarını Medeni Hukuk alanında sürdürdü. Hukuk biliminin ve hukuk eğitiminin gelişmesine uzun yıllar katkıda bulundu. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunda önemli sorumluluklar üstlenen Türker, fakültenin kurucu dekanı oldu. 19932002 yılları arasında yürüttüğü dekanlık görevi boyunca fakültenin akademik ve idari yapılanmasının oluşturulmasına, eğitimöğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine ve kurumsal kimliğinin şekillenmesine öncülük etti. Fakültenin kuruluş yıllarında sınırlı imkânlara rağmen büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda önemli emeği bulunan Türker, Medeni Hukuk alanındaki akademik çalışmaları ve öğretim üyeliğiyle hukuk eğitiminin gelişmesine hizmet etti. 9 Mayıs 2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli olan Prof. Dr. Erhan Türker, akademik yaşamı boyunca edindiği bilgi ve birikim, yetişmesine katkı sunduğu hukukçular ve Hukuk Fakültesinin kuruluşunda üstlendiği öncü rolle önemli bir akademik miras bıraktı.