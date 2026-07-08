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        Eskişehir'de müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 02:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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