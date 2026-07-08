Eskişehir'de müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çocuklara yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda, iddiaya göre, şüpheli M.İ. (48) çocuklara yönelik müstehcen hareketler sergiledi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri M.İ'yi gözaltına aldı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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