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        CHP Grup Başkanı Özel Eskişehir'de konuştu:

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız, köylümüz için gayret göstermeye, gençlerin yok olan umutlarını yeniden yeşertmeye, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, kendi memleketlerinde hayal kurdurtmaya, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadetmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 19:21 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanı Özel Eskişehir'de konuştu:

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız, köylümüz için gayret göstermeye, gençlerin yok olan umutlarını yeniden yeşertmeye, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, kendi memleketlerinde hayal kurdurtmaya, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadetmeye devam edeceğiz." dedi.

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Özel, burada yaptığı konuşmada, kendisini görmek için toplanan kalabalığa, oluşturdukları miting havası için teşekkür etti.

        İktidara gelirlerse, Eskişehir nasıl yönetiliyorsa, Türkiye'yi de öyle yöneteceklerini belirten Özel, "Yılmaz Büyükerşen'den ne gördüysek, Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir Belediyesini nasıl yönetiyorsa, Odunpazarı'nı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." diye konuştu.

        Özel, Eskişehir'in seçilmiş CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın sonuna kadar arkasında olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Ne ilçe yönetimlerini ne illeri ne genel merkezi, seçilmemiş, atanmış kimse yönetemez. Buna millet izin vermez. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız, köylümüz için gayret göstermeye, gençlerin yok olan umutlarını yeniden yeşertmeye, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, kendi memleketlerinde hayal kurdurtmaya, yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa vadetmeye devam edeceğiz."

        Özel, CHP içinde verdikleri hukuk mücadelesini de sonuç alana kadar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        - Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi açıldı

        Özgür Özel, daha sonra Odunpazarı Belediyesi Dr. Nurten-Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışına katıldı.

        CHP Grup Başkanı Özel, böylesine önemli ve anlamlı bir tesisin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Partisinin, siyaseten zor günlerden geçtiğini belirten Özel, "Böyle zor günlerde sokakta ve meydanlarda mücadele son derece kıymetli. Ancak bir yandan da CHP'li belediyelerin bütün zorluklara rağmen var güçleriyle çalıştıklarını, hizmet ürettiklerini, geleceğe kalıcı eserler bıraktıklarını görmek çok çok anlamlı." diye konuştu.

        Özel, bağışçılar Dr. Nurten Yüksel ve Lütfü Yüksel ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, hayat öykülerinden bahsetti.

        Alzheimer gibi bir hastalıkta zihnin görevini yapmakta zorlandığını ve vücudun motor reflekslerinin de zayıfladığını, bu yüzden böyle merkezlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Böyle bir bakımevinin varlığı ve özellikle 6 ayrı etkinlik alanında, 41 odada, 108 yatak kapasitesiyle, göstermelik değil Eskişehir'de önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bir tesisin yapılmasını son derece önemli buluyoruz. Bundan sonra da bunların devamının geleceğini göreceğiz. O konuda kendilerini bir kez daha kutluyorum."

        Özel, parti olarak Eskişehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, kendisine bu yolda eşlik eden ve inananlara da teşekkür etti.

        Programda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bağışçılar Dr. Nurten Yüksel ve Lütfü Yüksel de katılımcılara hitap etti.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan'ın katıldığı program, kurdele kesimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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