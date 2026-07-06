Eskişehir'de ot yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesindeki ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. ​​​​​​​Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi'ndeki bahçede iddiaya göre sigara nedeniyle otlar tutuştu. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.

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