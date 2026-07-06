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        Eskişehir'de ot yangını büyümeden söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesindeki ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Eskişehir'de ot yangını büyümeden söndürüldü

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir evin bahçesindeki ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        ​​​​​​​Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi'ndeki bahçede iddiaya göre sigara nedeniyle otlar tutuştu.

        Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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