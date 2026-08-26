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        Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        S.T. (18) idaresindeki 26 AOV 370 plakalı motosiklet, Batıkent Mahallesi Kapıkule Sokak'ta, R.A. yönetimindeki 26 AFU 704 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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