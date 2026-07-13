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        Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

        Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

        Eskişehir'de ters yönde seyreden otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emine Arslan ile olayda hayatını kaybeden Gökçe Kurtulmuş'un (35) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Arslan, savunmasında, olay günü eşini tren garına bıraktıktan sonra aracının yakıt uyarı ışığının yandığını, her zaman kullandığı otoparka gitmek isterken otomobilin aniden hızlandığını öne sürdü.

        Ters yöne bilerek girmediğini savunan Arslan, frenin tutmadığını ve direksiyonun kilitlendiğini iddia ederek, insanlara çarpmamak için aracı direğe yönlendirdiğini, bu sırada Gökçe Kurtulmuş'u ve çevrede bulunan kişileri görmediğini söyledi.

        Kurtulmuş ailesinin avukatı Mürüvvet Beyaz ise sanığın savunmalarının dosyadaki bilirkişi raporlarıyla çeliştiğini belirtti.

        Bilirkişi raporunda araçta fren yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve direksiyonun kilitlendiğine dair teknik bir tespitin bulunmadığını ifade eden Beyaz, olay sırasında sanığın cep telefonu kullanıp kullanmadığının HTS kayıtlarıyla araştırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan avukat Mürüvvet Beyaz, 15 Mayıs'ta Kurtulmuş'un yaya kaldırımında yürüdüğü sırada meydana gelen kazada yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Beyaz, sanığın en ağır cezayı alması için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

        Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan da kızını sağlıklı şekilde evden uğurladığını ancak cenazesini teslim aldığını belirterek, olayda adaletin sağlanmasını istediğini kaydetti.

        - Olay

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 15 Mayıs'ta Emine Arslan idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmiş, bu sırada kaldırımda bekleyen Gökçe Kurtulmuş'a çarpmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kazada yaralanan sürücü Emine Arslan ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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