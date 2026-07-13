Eskişehir'de boruda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'de bir binanın gider borusuna düşerek mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hoşnudiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan binanın gider borusunda kedi yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 5 metre aşağıda mahsur kalan yavrunun yerini kamera yardımıyla tespit etti. Hazırlanan özel ip düzeneğiyle güvenli şekilde yukarı çekilen kedi yavrusu, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, ihbarda bulunan vatandaş tarafından sahiplenildi.

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