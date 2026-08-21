Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anıl K. (23) yönetimindeki 26 AGJ 669 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde park halinde bulunan 42 AUF 743 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.
Anıl K, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Anıl K, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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