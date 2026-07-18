Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde polis ekipleri, şüpheli gördükleri 26 AOT 969 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçtan inen sürücü Yunus O. (24), polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücü, kelepçelenerek ekip aracına alındı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden Yunus O, hastaneye götürüldü.

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