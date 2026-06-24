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        Eskişehir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir belediye otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir belediye otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        İnönü-Kütahya kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen İnönü Belediyesine ait 26 GA 269 plakalı otobüsün motor bölümünde, Kümbet kavşağı yakınlarında yangın çıktı.

        Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına park etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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