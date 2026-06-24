Eskişehir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir belediye otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İnönü-Kütahya kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen İnönü Belediyesine ait 26 GA 269 plakalı otobüsün motor bölümünde, Kümbet kavşağı yakınlarında yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına park etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı kara yolunda ulaşım, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

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