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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.


        M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.


        Sürücüsünün yolun kenarına park ettiği araçtaki LPG tankı nedeniyle küçük çaplı patlamalar da oldu. Bu sırada sürücü araçtan çıktı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan araçtaki yangın söndürüldü.


        Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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