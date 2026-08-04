Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.
M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücüsünün yolun kenarına park ettiği araçtaki LPG tankı nedeniyle küçük çaplı patlamalar da oldu. Bu sırada sürücü araçtan çıktı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan araçtaki yangın söndürüldü.
Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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