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        Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 03:15 Güncelleme:
        Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı öne sürülen çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğu yaşamını yitirdi.

        Odunpazarı ilçesi, 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak'ta ailesiyle yaşayan S.K.G, soluk borusuna yemek kaçtığı iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

        Bir süre nefessiz kaldığı belirlenen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerince evde de inceleme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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