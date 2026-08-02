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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye soruşturma

        Eskişehir'de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye soruşturma

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir parkta çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Eskişehir'de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye soruşturma

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir parkta çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen rutin sanal devriye faaliyetleri sırasında, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde, bir çiftin parkta müstehcen davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hayasızca hareketler" suçu kapsamında resen başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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