Eskişehir'de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye soruşturma

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir parkta çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen rutin sanal devriye faaliyetleri sırasında, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde, bir çiftin parkta müstehcen davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hayasızca hareketler" suçu kapsamında resen başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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