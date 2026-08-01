GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü. Bu kapsamda 2 yabancı uyrukluyu teknik ve fiziki takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Şüpheliler, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. Zanlıların valizlerinde yapılan aramada, kol saati iç mekanizmasına gizlenmiş 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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