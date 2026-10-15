Eskişehir'de sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi.
Valilikte gerçekleştirilen Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Değerlendirme Toplantısı'nda, Eskişehir İli Vakıf Performans Karnesi ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Raporu ele alındı.
Toplantıda, sosyal yardım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.
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