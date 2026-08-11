Eskişehir'de SUV tipi aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.E. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Y.B. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle M.E. ile Y.B. yaralandı. Kazada park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

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