Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de SUV tipi aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de SUV tipi aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, SUV tipi aracın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de SUV tipi aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, SUV tipi aracın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.E. (71) yönetimindeki 26 E 1247 plakalı SUV tipi araç, Emek Mahallesi İkinci Arabacılar Caddesi'nde manevra yapmak isteyen Y.B'nin (56) kullandığı 34 HLR 437 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle M.E. ile Y.B. yaralandı. Kazada park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.E. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, Y.B. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Eskişehir'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu şenliği yapıldı
        Eskişehir'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu şenliği yapıldı
        Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Dalkıran'dan Vali Yılmaz'a v...
        Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Dalkıran'dan Vali Yılmaz'a v...
        Hırsızların hedefi bu kez apartmanın çatı kapısı oldu 4. kattaki çatı geçiş...
        Hırsızların hedefi bu kez apartmanın çatı kapısı oldu 4. kattaki çatı geçiş...
        Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden minik öğrenci için taziye mesajı
        Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden minik öğrenci için taziye mesajı