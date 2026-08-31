Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 194 sikke, 1 heykel ve 1 elmas ele geçirildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 194 bronz sikke, 1 bronz heykel ve 1 elmas ele geçirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 194 bronz sikke, 1 bronz heykel ve 1 elmas ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında, Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
"Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda ekiplerce operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 bronz heykel, 194 bronz sikke ve 1 elmas ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen eserlerin niteliğinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.
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