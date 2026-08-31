Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 194 sikke, 1 heykel ve 1 elmas ele geçirildi

Operasyonda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 bronz heykel, 194 bronz sikke ve 1 elmas ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında, Tepebaşı ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

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