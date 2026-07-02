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        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda dün trafikte tartışma yaşadığı motosikletli kurye V.Y.A'yı bacağından tabancayla yaralayan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan D.C.P'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesine giden yaralı V.Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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