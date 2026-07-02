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        Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi'nden Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

        Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi temsilcileri, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi'nden Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

        Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi temsilcileri, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden festivale katılmak üzere Eskişehir'e gelen halk oyunları ve geleneksel sanat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler değerlendirildi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, 8 farklı ülkeden Eskişehir'e gelen konukları karşıladı.

        Festivalin, Nasreddin Hoca'nın evrensel mesajlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, Nasreddin Hoca'nın yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, Nasreddin Hoca'nın fıkralarıyla insanları hem güldüren hem de düşündüren, hayatın her alanına ışık tutan önemli mesajlar verdiğini vurgulayarak, Türk dünyasında büyük sevgiyle tanınan Nasreddin Hoca'nın bundan sonra başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında daha fazla tanınacağına ve mesajlarının daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını kaydetti.

        Eskişehir ve Sivrihisar'ın Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü topraklar olarak önemli mirasa sahip çıktığına değinen Yılmaz, valilik, belediye ve ilgili kurumların Nasreddin Hoca'nın evrensel değerlerinin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

        Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Yılmaz, organizasyonun başarıyla tamamlanmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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