Eskişehir'de tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivrihisar-2 Caddesi'nde Veysel S. (57) idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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