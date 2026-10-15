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        Eskişehir'de tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay durağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sivrihisar-2 Caddesi'nde Veysel S. (57) idaresindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobile sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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