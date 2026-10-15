Eskişehir'de tramvayla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille tramvayın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille tramvayın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
T.A. idaresindeki 26 GP 838 plakalı otomobil, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde dönüş yaptığı esnada M.A. idaresindeki tramvayla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.K. ile F.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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