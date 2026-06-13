Eskişehir'de Ulus Anıtı jandarma renkleriyle aydınlatıldı
Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehrin simgelerinden Ulus Anıtı mavi ve kırmızı renkle aydınlatıldı.
Eskişehir'de, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehrin simgelerinden Ulus Anıtı mavi ve kırmızı renkle aydınlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca, teşkilatın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli programlar düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında, kent merkezindeki Ulus Anıtı jandarmanın kurumsal renkleri olan mavi ve kırmızı renkle ışıklandırıldı.
Bazı vatandaşlar da jandarmanın renkleriyle aydınlatılan anıtı, cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.