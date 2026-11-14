Eskişehir'de UMKE personeline güvenli sürüş eğitimi tamamlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen UMKE Güvenli Sürüş Eğitimi, üç günlük teorik ve uygulamalı çalışmaların ardından sona erdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen UMKE Güvenli Sürüş Eğitimi, 111213 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlandı. Üç gün süren eğitim kapsamında katılımcıların güvenli sürüş teknikleri, araç hâkimiyeti, manevra kabiliyeti ve zorlu koşullarda sürüş becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Eğitimin planlanmasında ve icrasında görev alan eğitmenler ile katılımcılara teşekkür edilerek program sonlandırıldı.