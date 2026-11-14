Eskişehirspor'da Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

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