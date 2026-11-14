Eskişehirspor'da Ayvalıkgücü Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor
TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.
TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda siyahkırmızılı ekip, karşılaşmanın taktik planı üzerinde duruyor. Ligde 24 puanla liderlik koltuğunda bulunan Eskişehirspor, 15 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.
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