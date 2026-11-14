Eskişehir'de UMKE personeline güvenli sürüş eğitimi verildi

Eğitimde, personelin güvenli sürüş teknikleri, araç hakimiyeti, manevra kabiliyeti ve zorlu arazi ile hava koşullarında sürüş becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince organize edilen program, 3 gün sürdü.

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