Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 lira ceza

Yapılan kontrollerde sürücü A.G.V'nin 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

– Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 539 bin 500 lira ceza kesildi.

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