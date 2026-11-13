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        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 lira ceza

        – Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 539 bin 500 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de plakasız motosikletle polisten kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 lira ceza

        – Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 539 bin 500 lira ceza kesildi.

        71 Evler Mahallesi'nde denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

        Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücü, ekiplerce takip sonucu yakalandı.

        Yapılan kontrollerde sürücü A.G.V'nin 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, çeşitli ihlallerden toplam 539 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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