Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri ESOGÜ'den ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimleri

        ESOGÜ'den ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimleri

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) "Dirençli Toplum İçin Erken Yaşta Afet Bilinci" sloganı ile başlattığı ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        ESOGÜ'den ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimleri

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) "Dirençli Toplum İçin Erken Yaşta Afet Bilinci" sloganı ile başlattığı ilkokullarda uygulamalı deprem ve yangın eğitimlerine devam ediyor.

        12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık gününde Eskişehir Reşat Benli İlkokulunda düzenlenen Uygulamalı Afet Bilinci Eğitiminde kurulan stantlar ve yapılan tatbikatlarla öğrenci ve öğretmenlere afet anında uygulanacak doğru davranış ve tahliye süreçleri hakkında bilgi verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisinin öncülüğünde, bilimsel bilgi ve birikimi toplumla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik; ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi ESOGÜAK, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi, ESOGÜ Afet ve Acil Durum Farkındalık Kulübü ile Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Eğitimde deprem ve yangın konularında temel afet bilinci ve uygulamalı davranış becerileri aktarıldı. ESOGÜ Eğitim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi müdürü Prof. Dr. Ersin Karademir, ESOGÜ Arama Kurtarma Ekibi Sivil Savunma Uzmanı Serap Bozdemir ve Eskişehir AFAD görevlilerinin eğitim verdiği etkinlikte öğrenciler stantlarda arama kurtarma faaliyetleri hakkında da bilgi edindi.

        REKLAM

        Program kapsamında öğrencilerin muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri ve edindikleri bilgileri aileleriyle ve çevreleriyle paylaşarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Afetlere karşı daha bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturulması hedefiyle benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, öğrencilere iyi tat...
        Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, öğrencilere iyi tat...
        Eskişehir'in iklim ve sürdürülebilirlik vizyonu COP31'de
        Eskişehir'in iklim ve sürdürülebilirlik vizyonu COP31'de
        Hızır Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı
        Hızır Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı
        Dünyada 252 milyon yetişkin diyabet tanısı almadan almadan yaşamını sürdürü...
        Dünyada 252 milyon yetişkin diyabet tanısı almadan almadan yaşamını sürdürü...
        Kazım Kurt, Uluslararası Rebus 2026 Forumu'nda Odunpazarı'nı anlattı
        Kazım Kurt, Uluslararası Rebus 2026 Forumu'nda Odunpazarı'nı anlattı
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şehir Hastanesini ziyaret etti
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şehir Hastanesini ziyaret etti