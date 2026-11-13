Hızır Bey Yurdu'nda yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu’nda düzenlenen programda, İtfaiye Daire Başkanlığı eğiticileri tarafından öğrenci ve personele yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eskişehir’deki Hızır Bey Yurdu’nda kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

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