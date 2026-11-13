Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şehir Hastanesini ziyaret etti

Tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Bildirici, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve görüşlerini dinledi.

Sağlık çalışanlarıyla görüşen Bildirici, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, hastane yöneticileriyle birlikte servisleri gezerek sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.

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