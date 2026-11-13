Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlere Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, "12 Kasım Afet Hazırlık Günü" kapsamında okulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Afetlere karşı dirençli toplum oluşturma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen programlar, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEBAKUB) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Arama Kurtarma Ekibi iş birliğiyle yürütüldü. Uzman ekipler tarafından öğrenci ve öğretmenlere afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ile afet sonrası tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerle, okul çağındaki gençlerin ve eğitimcilerin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.